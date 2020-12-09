شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تنفذ خطة لتطوير وتكييف قطارات الخطين الأول والثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة أن الهيئة القومية للأنفاق تعمل على تنفيذ خطة لتطوير وتحديث كافة قطارات الخطين الأول والثانى الموجودة بالخدمة منذ بداية تشغيلهما، بجانب دعم اسطول قطاراتهما بقطارات مكيفة جديدة.

تنفذ الهيئة القومية للأنفاق خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كامل للبنية الأساسية للخط الأول وتحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، على أن يتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطارا لصالح الخط الأول للمترو(المرج - حلوان) وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.

وينقل الخطين الأول والثانى للمترو حوالى 2.76 مليون راكب يومياً وتهدف الخطة إلى توفير الراحة لمستخدمى المترو، واستيعاب الزيادة المطردة وغير المتوقعة فى أعداد ركاب الخطين، حيث إنها تشمل تحديث أسطول القطارات العاملة على الخطين.