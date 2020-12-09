شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: ننفذ رؤية القيادة السياسية لتوفير فرص آمنة بديلة عن الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإطلاق منصة "بداية ديجيتال"، لتوفير فرص عمل للشباب فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت على هامش إطلاق منصة " بداية ديجيتال": "تكليف القيادة السياسية لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، واليوم نستكمل التعاون أيضا مع مؤسسات المجتنع المدني بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والآن ننفذ رؤية القيادة السياسية بتوفير الفرص الآمنة للشباب، ومنحهم الأمل، لغلق أبواب الهجرة غير الشرعية".

وأضافت وزيرة الهجرة أن التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، يأتي وسط تغييرات يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العالم يشهد متغيرات كثيرة جراء الجائحة، ولكننا حرصنا على احتضان العائدين من الخارج، وتوفير فرص عمل كريمة تضمن لهم حياة مستقرة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة تعمل على الأرض بزيارة المحافظات، وتسلك طرق التحول الرقمي بإطلاق مبادرات إلكترونية من ريادة الأعمال والوظائف الإلكترونية لمواكبة ما يحدث في العالم من تطورات، مشيرة إلى أن استمارة التسجيل في منصة "بداية ديجيتال" متاحة على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن استفسارات حول العائدين من الخارج وخبراتهم لإدماجهم في سوق العمل.

وأردفت السفيرة نبيلة مكرم أن تعاون الجميع هدفه صالح المواطن المصرى، مؤكدة أن الدولة ليست ضد الهجرة الآمنة ولكننا نرفض الهجرة غير الشرعية حرصا على حياة أبنائنا.

وكان قد تم تدشين منصة "بداية ديجيتال" صباح اليوم الأربعاء، وهي المنصة التي تستهدف العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.