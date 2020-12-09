شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: الأولوية لقرى مبادرة «حياة كريمة» في «تأهيل الترع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزير لإدارة المياه، وذلك في إطار متابعة الأعمال المنفذة في المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية الأربعاء، إن وزارة الموارد المائية والرى، تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعي بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

وأضاف وزير الري، أن الدولة أعطت أولوية لقري مبادرة «حياه كريمة» والتي تستهدف القري الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان انتهاء التنفيذ في المواعيد المحددة، مشيراً للمردود الكبير الذي يحققه هذا المشروع في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وشدد وزير الري، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنتهاء التنفيذ في المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المجالات.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أهمية الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير كافة الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياة بشكل فورى، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.

وأوضح وزير الري أنه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، مشددا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وأكد «عبدالعاطى» إن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.