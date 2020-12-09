شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع التكدس المروري.. رئيس مدينة كفر شكر يقود حملة على المواقف العشوائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حملة على سيارات الأجرة بمواقف كفر شكر وكفر تصفا للتفتيش على خطوط السير، ومدى الالتزام بالمواقف القانونية المخصصة، وعدم الوقوف في الأماكن العشوائية حفاظًا على المواطنين، ومنع التكدس المروري وفرض هيبة الدولة بمشاركة مسؤولي مواقف المحافظة.

وقال رئيس المدينة إنه تم خلال الحملة ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم التنبيه على السائقين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الوقوف بأماكن عشوائية لعدم حدوث شلل مروري وتعطيل مصالح المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن حملات التفتيش على خطوط سير السيارات والالتزام بالموقف المخصصة يوميًا لمنع الوقوف في نهر الطريق لعدم تعطل حركة المرور وتسهيلا على أهالينا المواطنين وأيضًا مراقبة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حملة على مواقف كفر شكر

حملة على مواقف كفر شكر

حملة على مواقف كفر شكر