شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة، وتجميل مداخل المدينة، وتمهيد الطرق الرئيسية، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار بمداخل المدينة بشارع جمال عبدالناصر، ورفع الأتربة المتراكمة بالشوارع الفرعية بقلين البلد،وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بجميع أنحاء المدينة، والقرى.

كما شددت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على متابعة العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، وخطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات،و أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة، والحملات المكثفة بجميع مناطق وشوارع المدينة المختلفة للقضاء على التراكمات، ورفع الرمال والأتربة، فضلاً عن قص الأشجار وتهذيب النخيل وإزالة الحشائش الضارة من على جانبى الطريق وبين العمارات السكنية، ونظافة الجزيرة الوسطى بجميع مناطق المدينة المختلفة، بالإضافة إلى صيانة بالوعات وصفايات المطر وإزالة ورفع المعوقات لتسهيل عملية التصريف في حالة سقوط الأمطار وصيانة كشافات الإنارة بصفة دورية، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم، وظهور المحافظة بشكل حضاري لائق.