شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشارك في ماراثون الدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية واللواء خالد عبداللطيف رئيس مكتب الرقابة الإدارية وأعضاء المكتب بالقليوبية، صباح الأربعاء، يرافقه بعض القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، في مارثون الدراجات الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك احتفالا بـ «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» تحت شعار (متحدون على محاربة الفساد )، بالتزامن مع إطلاق المارثون في نفس التوقيت بجميع محافظات الجمهورية.

انطلق المارثون الذي شارك فيه حوالي 300 شاب وفتاة من مراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية من أمام مقر الرقابة الادارية ببنها وحتى حديقة صقلية بمنطقة الكورنيش.

يذكر أن محافظة القليوبية تحتفل اليوم الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق ٩ ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال عدد من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث بدأت الفعاليات بماراثون للدراجات والجري من مقر هيئة الرقابة الإدارية، ووقفة احتفالية تضمنت كلمة حول مكافحة الفساد بطابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، وعقد ندوة توعوية بديوان عام المحافظة حول مكافحة الفساد .

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.

محافظة القليوبية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية يشاركون في مارثون الدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد

محافظة القليوبية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية يشاركون في مارثون الدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد

محافظة القليوبية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية يشاركون في مارثون الدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد

محافظة القليوبية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية يشاركون في مارثون الدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد