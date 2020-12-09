شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب واقعة «رمي الأموال من البلكونة»: «متقبضش عليا وهحدف فلوس تاني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المواطن صبري دومة، صاحب واقعة إلقاء الأموال من شرفة منزله على المارة في الشارع بأوسيم، القبض عليه من قِبل نيابة أوسيم بالجيزة.

قال «دومة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «متقبضش عليّا، أنا في البيت، وهرمي فلوس على الناس تاني كل شوية».

وناقش برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر مشهد إلقاء مواطن أموال من شرفة منزله على المارة في الشارع، بحضور الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والمهندس صبري صدومة، بطل الواقعة.

وشهدت الحلقة نقاشاً ساخناً بين «عطية» و«صدومة»، إذ اضطر الإعلامي شريف عامر إلى الخروج لفاصل إعلاني بسبب احتدام النقاش بين الطرفين.

وانفعل «عطية» على المواطن الذي ألقى الأموال من شرفة منزله، معتبراً أن ذلك مشهد إلقاء الأموال من شرفة المنزل لا علاقة له بالصدقات أو الزكاة لأن الدين نظم طرق وأوجه صرفهما.

وقال «عطية» إن صدومة يحتاج إلى الاستغفار بسبب ما فعله، واعتبر أن إلقاء الأموال في الشارع «سفاهة»، وفسر: «السفاهة تعني عدم حسن التصرف».

ورد «صدومة» – الذي ألقى أمواله على المارة في الشارع – على الدكتور مبروك عطية، قائلاً له: «إنت تحتاج تنمية بشرية».

وقال «صدومة» للشيخ مبروك عطية: «أنت تحتاج تنمية بشرية، وآراء كثيرة مثل رأيك سمعتها من طوب الأرض»، معتبراً أن «آراء الدكتور مبروك عطية حنينة»،

وهو ما رفض الداعية الإسلامي الرد عليه، وقال ساخراً: «مش هأرد عليه علشان مش عايز تحصل مشكلة ممكن أعوره».

وأضاف «عطية»، في حواره مع الإعلامي شريف عامر: «وفقاً للدين الإسلامي يجيب تعيين وصي عليه بسبب رمى فلوسه في الشارع».

واختتم مبروك عطية: «الدين كله ضاع إلا ما ندر ومن رحم ربي».

واحتد «عطية» على «صدومة» وسأله: «إنت صوفي ولا إخواني؟»، وهو مارد عليه «صدومة»: «أنا محمدي أتبع النبي محمد».

وسأل «صدومة» الدكتور مبروك عطية: «هو انت لما تقول البخاري المفروض أسجد؟».

وقال صبري صدومة، خلال الحوار، إنه «بيني وبين إمام المسجد في منطقتنا مصانع الحداد بسبب الاختلاف الكلي والجزئي بيننا».

وتابع: «ممكن الجامع اللي بصلي فيه يكون فيه 20 أو 30 أو 40 واحد، بأسأل سؤال بسيط واللي يجاوب أديله 50 أو 100 أو 200 جنيه».