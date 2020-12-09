شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق مكافحة الإدمان»: نسعى لمنح درجات للطلاب مقابل مشاركتهم في العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور إبراهيم عسكر مدير عام برنامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم توفير تطبيق لتنظيم عملية التطوع وشرح الجهات التي يستطيع المتطوع التواصل معها بشكل رسمي، منعًا من التعرض لعملية النصب بدافع فعل الخير، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف «عسكر» أثناء استضافته في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «eXtra News»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، «عدد المتطوعين في صندوق مكافحة الإدمان وصل إلى 30 ألف شاب وفتاة، ونسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجالات المختلفة بشكل مستديم بحث لا يتم الاكتفاء بالمشركة مرة واحدة فقط».

وأوضح «لذلك أكدت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الثلاثاء خلال إعلان نتائج الدراسة التي أجريناها، أنه سيكون هناك تواصل دائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بضرورة تأصيل ثقافة التطوع من خلال العملية التعليمية من خلال تخصيص عدد من الدرجات تضاف للمجموع الكلي في حالة مشاركة الطلاب في الأعمال التطوعية».

وتابع «هذه الثقافة منتشرة بشكل كبير في المدارس الأوروبية، بالإضافة إلى عدم ترقية المعلمين إلا في حالة مشاركته في عدد من الأعمال التطوعية».

وأشار مدير عام برنامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إلى فوائد العملية التطوعية مؤكدًا أن الدراسات أثبتت أن قدرات الفرد وإمكانياته وخبراته تزيد مع العمل التطوعي بسبب الاحتكاك ع العالم الخارجي والمنظمات المختلفة.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أعلنا عن إطلاق نتائج أول دراسة تحليلية عن محددات وآفاق وتحديات العمل التطوعي، تم إجراؤها على 3 آلاف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 26 محافظة كعينة ممثلة لمتطوعي الصندوق البالغ عددهم 30 ألف شاب وفتاة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعىُ وحدات التطوع بالمحافطات المختلفة تقديراً لدورهم بما يقومون به من تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية حول أضرار الإدمان ومكافحة تعاطى المخدرات.