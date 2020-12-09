شكرا لقرائتكم خبر عن قبول «المصرية الصينية» عضوًا باتحاد الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اتحاد الجامعات العربية، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام الاتحاد، على قبول عضوية الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة «عضوًا مشاركًا» في اتحاد الجامعات العربية، وذلك بعد قيام لجنة مشكلة برئاسة الأمين العام، بمراجعة المقومات الأساسية للجامعة، وصدور قرارًا بالموافقة على شروط العضوية بالاتحاد، وكذلك البنية واختيار «المصرية الصينية» بالقاهرة عضوًا فاعلًا في الاتحاد، وسيتم منح الجامعة شهادة العضوية في دورة الاتحاد العام، المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق، إن عضوية الجامعة في اتحاد الجامعات العربية تعكس قيمة الجامعة العلمية وما وصلت إليه من تميز واضح، وهو أيضًا جزء من رؤية الجامعة في الانفتاح على العالم كله سواء مع اتحاد الجامعات العربية أو اتحاد الجامعات الإفريقية، بالإضافة إلى التواصل المستمر للجامعة مع الجامعات الصينية المتميزة، لأنه جزء من منطلق أن تكون الجامعة المصرية الصينية منفتحة وذات علاقات وثيقة وقوية وتحقق الاستفادة الفاعلة المتبادلة من كل المدارس العلمية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا سعادته بهذه الخطوة التي ستليها خطوات أكثر تميزًا.