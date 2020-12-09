شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة بني سويف التكنولوجية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب، بعد صدور قرار وزير التعليم العالي لبدء إجرائها يوم الأحد الموافق 20/12/2020 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأعلن الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة، عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، اعتبارًا من يوم غدًا الخميس الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الانتخابات ستقام بديمقراطية ونزاهة، موضحًا أن الجامعة ستفتح مجال المنافسة بين الطلاب في إطار الالتزام والشفافية وعدم الانحياز ومؤكدًا على أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، حتى تكون جامعة بني سويف التكنولوجية نموذجًا مشرفًا يحتذى به.

وأكد "عبد القادر"، أن الانتخابات ستقام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية وسهولة ويسر.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، علي أن يتم تلقي الطعون الإثنين 14ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي، كما ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم علي مستوي الجامعة.