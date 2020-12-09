شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات ورشة عمل التدريب على صناعة الجلود بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم جامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل التدريب على صناعة الجلود التي تنظمها الجامعة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ضمن أنشطة مشروع الابتكار في صناعة الجلود بمصر والأردن الممول من برنامج ايراسموس، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمركز التكنولوجي للصناعات الجلدية بالبرتغال.

وتفقد رئيس الجامعة مقر المشروع بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أكد للباحثين المشاركين بفعاليات ورشة العمل ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب ومن الشراكة مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية لتطوير المهارات وتنمية القدرات وتعزيز الشراكة.

وأكد الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق المشروع، أن ورشة العمل اقيمت يومي 9،8 ديسمبر بمشاركة متدربين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والتربية النوعية، وتضمنت ورشة العمل إجراء الاختبارات الكيميائية و الفيزيائية و الميكانيكية للجلود وقام بالتدريب الدكتور يواكيم جياو من المركز التكنولوجي للصناعات الجلدية بالبرتغال.