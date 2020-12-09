شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تنعي الدكتور محمد على وؤكد زيادة عدد شهداء كورونا من أعضائها لـ226 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد على سليمان حواس، استشارى أمراض النساء والتوليد بدمياط، والذي توفي بمستشفي دمياط العام نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأطباء شهداء كورونا إلى (226) طبيبا.

كان قد أطلق الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء مبادرة مجتمعية، بعنوان (ادعم أسر شهداء الأطباء) لمساندة أسر شهداء الأطباء، كرد للجميل لمن ضحوا بإرواحهم من أجل كل فئات الشعب، قائلا: أطلقت هذه المبادرة بعد تنسيق مُسبق مع بعض الأساتذة من الأطباء والشخصيات العامة ممن يرغبون فى المساهمة فى دعم أسر الشهداء من الأطباء ودعموا فكرة المبادرة بقوة من منطلق المسئولية المجتمعية، فالمبادرة تستهدف عمل ودائع بنكية لكل أسرة شهيد بما يضمن لهم عائد شهرى مناسب لعيشة كريمة.

وناشد أمين عام نقابة الأطباء، باقى أفراد المجتمع المدنى والمؤسسات بضرورة التفاعل مع تلك المبادرة ( ادعم أسر شهداء الأطباء ) بالتبرع على الحساب البنكى الخاص بالمبادرة.