تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ 5 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى الإرهابي حسن مالك، والإرهابي الهارب يحيى موسى و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 5 يناير، لعدم حضور شهود الإثبات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.