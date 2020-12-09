لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة متهمي "خلية المطرية" لـ2 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين لا تهماهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 2 يناير المقبل لحضور المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.