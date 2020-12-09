جريدة "لوفيجارو" تفرد حوار الرئيس السيسي حول العلاقات الثنائية مع فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جريدة "لوفيجارو" الفرنسية تفرد في صدر صفحتها الأولي اليوم حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي الشامل للجريدة حول العلاقات الثنائية مع فرنسا وكذلك تقييم للأوضاع في المنطقة.

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