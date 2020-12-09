شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل 1.6 مليار جنيه سرقات كهرباء في محافظة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء انه تم خلال ال٦ سنوات الماضية تحصيل مبلغ وقدره حوالى 1,6 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بــ580 مليون كيلو وات ساعة بقطاعات شبكات محافظة الجيزة ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار. وأشارت الشركة الي أن تفعيل الضبطية القضائية أدى إلى مكافحة تلك الظاهرة بشكل كبير. بينما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام . الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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