شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية بالأقصر يؤكد أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد مدحت رئيس هيئة الرقابة الادارية بالأقصر، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة تتبني استراتيجية ساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالى والإدارى والقضاء عليه بكافة أشكاله.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة الادارية بالأقصر بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإحياء احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام والذي عقد تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد».

بدأت الاحتفالية بإطلاق اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم شارة بدء ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجري الذي انطلق من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع معبدالكرنك بمدينة الأقصر تقدمه رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر وقيادات الهيئة بالمحافظة وسكرتير مساعد المحافظة وعدد من القيادات بالمحافظة.

شارك آلاف الهواة والرياضيين والفرق الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكافة فئات المجتمع الاقصري وممثلي الوفود الشبابية من مختلف المحافظات حيث قطع المشاركون مسافة نحو 3 كيلو متر بداية من مقر الرقابة الادارية بالأقصر وصولاً إلى معبدالكرنك. كما تم تزيين واجهات المصالح والمنشأت الحكومية بالمحافظة باعلام مصر واللافتات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث من المقرر ان يتم عقد فاعليات مكثفة تتضمن ندوات ولقاءات للاحتفال بهذا اليوم.