شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء» يرصد حجم الهطول المطري على الساحل الشمالي ومطروح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن محافظة مطروح شهدت هذا العام هطول للأمطار خلال شهر نوفمبر بكميات غير متوقعة منذ أكثر من 36 عاماً لتصل الى152 مم بمدينة مرسي مطروح، وذلك حسب رصد وحدة الأرصاد الجوية بمركز البحوث التطبيقية، التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بالقصر والتي أحدثت سيول بمناطق عدة بمحافظة مطروح.

وأضاف «زغلول»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد القصير كلفه بضرورة دعم المزارعين بتقاوي الشعير بالمجان للاستفادة من هذه الأمطار وضمان الاستغلال الأمثل لها، مشيرًا إلى المتابعة الشخصية وزير الزراعة لعملية التوزيع ودعم المزارعين لتقاوي الشعير لزراعة الأراضي الصالحة لزراعة الشعير بالصحراء الغربية بكميات تصل إلى 140 طن من التقاوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح أن خطة مركز بحوث الصحراء ممثلا في مركز التنمية المستدامة في مطروح تعتمد على الاستفادة من الموارد المائية والأرضية اعتمادًا على البحوث التطبيقية التي تحقق هذه الاستفادة من خلال نماذج بحثية استرشادية لمزارعي مطروح لزراعة المحاصيل الرعوية أو محاصيل الحبوب، مثل زراعة الشعير والقمح والاستفادة من سقوط الأمطار في ري زراعات الزيتون والتين خلال الموسم الحالي.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن نقطة المياه هي المحدد الأول للتنمية والتي يعمل الباحثون في المركز على الاستفادة القصوى منها من خلال تراكيب محصولية مناسبة لمناطق الهطول المطري في الساحل الشمالي لمطروح.

ولفت «زغلول»، إلى أنه لأول مرة يتم تسليم تقاوي الشعير مجانا بتعليمات مباشرة من وزير الزراعة، بالمجان وبحضوره شخصيًا، وخاصة أنها من مصادر موثوق بمعرفة مركز بحوث الصحراء، تقديرًا لأبناء ومزارعي مطروح من القيادة السياسية تجاه مواطنيها ومزارعيها من خلال الدعم الحقيقي الذي لمسناه أثناء أستلام التقاوي من مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

من جانبه، أكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن وحدة الأرصاد بمنطقة رأس الحكمة، والتي تبعد عن البحر بمسافة 7 كيلو متر جنوبًا رصدت ما يقرب من 61 مم مع تسجيل القراءات كل نصف ساعة، بينما سجلت وحدة الأرصاد بمركز البحوث التطبيقية 152 مم خلال شهر نوفمبر، وأن معدل سقوط الأمطار على مدن المحافظة هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ متوسط سقوط الامطار 110 مم خلال شهر نوفمبر فقط، وذلك وفقا لرصد وحدة النظم الجغرافية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

من جانبه، قال الدكتور عبدالصمد عبدالستار الضبع، مدير وحدة النظم الجغرافية «GIS»، إن رصد معدلات سقوط الأمطار شمل مناطق تنمية الوديان من فوكه شرقًا حتى السلوم غربًا، ويهدف هذا الرصد إلى بيان معدل حصاد مياه الأمطار التي تستخدم في الشرب والزراعة بالمناطق الصحراوية بمطروح، والتي يتم تخزينها في الآلاف من الآبار والخزانات الأرضية المنتشرة في تلك المناطق.

وأشار «الضبع» إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق مطروح معدل سقوط أمطار مرتفع خلال الأشهر المقبلة يناير وفبراير من العام المقبل يزيد على 200 مم، وهو ما يعد عامًا مبشرًا بالخير في مطروح، خاصة في المناطق الصحراوية، حيث تعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه بها.

من جانبه، أكد الحاج كامل أبوالسلوي، أحد مزارعي مطروح، أنه لأول مرة منذ فترة كبيرة نتسلم تقاوي بالمجان بدعم وزير الزراعة، والتي ساعدت في كثير من صغار المزارعين في زراعة أراضيهم مع سقوط كميات الامطار إلى لم تشهدها مطروح منذ عشرات السنين.

وقال الحاج مسعود محمد حسين من المجتمع الرابع بقرية فوكه التابعة لمركز رأس الحكمة والحاج سلطان عوض مواجب المجتمع السابع عائلة عيسي قبيلة الصناقره أننا سعداء باستلام تقاوي الشعير هذا العام خاصة بعد دعم معالى وزير الزراعة لنا والتي لم تحدث منذ فترة طويلة.

وفي مركز النجيلة، قال الحاج محمد مفتاح الشنتوري، بالمجتمع الأول، والحاج ناجس سالم العميري، بالمجتمع الخامس، والحاج محمد يونس عثمان، المجتمع الرابع من قبيلة العشيبات بعض المستفيدين من تقاوي وزارة الزراعة.

«بحوث الصحراء» يرصد حجم الهطول المطري على الساحل الشمالي ومطروح

«بحوث الصحراء» يرصد حجم الهطول المطري على الساحل الشمالي ومطروح

«بحوث الصحراء» يرصد حجم الهطول المطري على الساحل الشمالي ومطروح

«بحوث الصحراء» يرصد حجم الهطول المطري على الساحل الشمالي ومطروح

«بحوث الصحراء» يرصد حجم الهطول المطري على الساحل الشمالي ومطروح