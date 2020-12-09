شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا»: سوء استخدام التكنولوجيا يهدم الأسر ويهدد استقرار الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا وما يترتب عليه من فساد وإفساد قد يهدم أسرًا ويهدد استقرار شعوب وأمن أمم وأوطان، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية نحو الوطن ومؤسساته، بما يحقق المصلحة العظمى للشعب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل أوقاف المنيا بمسجد أبوحمامة بمدينة العدوة بحضور أئمة وإداري إدارتي أوقاف العدوة والشيخ مسعود، في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن عقد دورات عن كيفية الاستغلال الأمثل للفضاء الإلكتروني، واجتماعات ولقاءات مكثفة حول أهمية التكنولوجيا والتقنية الحديثة وضرورة تعلم كيفية التعامل معها بما يبنى ولا يهدم، ويعمر لا يدمر، وبما يحقق دقة وسرعة الإنجاز لما يُطلب من أعمال بما يعود على الوطن والمجتمع بأكبر فائدة.

وعقد وكيل الأوقاف لقاءً آخر بعمال المساجد، موجهًا بضرورة بذل كل الجهد وتكثيف حملات التنظيف والتعقيم والتطهير، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والأنفس، ومؤكدا للجميع استمرار الجولات الميدانية للتفقد على أرض الواقع والتأكد من وجود الجميع في مقر عمله وقيامه بواجبه، فهو نهج لن نحيد عنه.

كما أجري وكيل الأوقاف جولة مرورية مترجلا للمرور على بعض المساجد شملت: الجزارين والفارس والمصري والعمرى واللمطى، وسيدى أحمد الفولى، موجها الشكر للملتزمين، وداعيا إلى بذل أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الأنفس، ومناشدا الجمهور الالتزام بالتعليمات حتى تظل بيوت الله مفتوحة للعبادة ولا يلومن المهمل والكسول إلا نفسه.

جدير بالذكر أن الشيخ حسانين عبدالحكم، مدير الدعوة بأوقاف المنيا، عقد لقاءً بالإداريين بالمديرية حول الاستغلال الرشيد للفضاء الإلكتروني في مشهد يعكس حرص الجميع على إنجاح العمل والنهوض بمستوى الخدمة والأداء.