شكرا لقرائتكم خبر عن حى البساتين يضبط أعمال بناء مخالفة ويرفع إشغالات المقاهى من 4 شوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، والرقابة على المقاهى، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات أسفرت عن رفع وإزالة الإشغالات من شارع عبد المنعم رياض عرب المعادى وشارع 77 وشارع أحمد ذكي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التصدى للإشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات.

وفى السياق اجتمعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مع اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين بديوان الحى، بحضور مديرى الإدارات بالحى لمتابعة ومناقشة ما يتم من أعمال "نظافة - إشغالات - ردود على شكاوى المواطنين - الخطة الاستثمارية - تالف الرصف".

وتم عمل حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الجزائر بجوار سور مركز شباب المعادى الجديدة وامتداد شارع الجزائر، وشارع شرق السكة الحديد، وشارع 250 أمام المركز الأولمبي، وأمام مركز شباب المعادى الجديدة، وشارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير أم سلطان وشارع شرق السكة الحديد.

وأوقفت أجهزة حى البساتين أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم 7334 المعراج السفلى وتم مصادرة كمية من مواد البناء وإيداعها مخازن الحى وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحى لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.