شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح متولى، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار امبابة وعين الصيرة، ونواب رئيس جهاز ماسبيرو، بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو .

وخلال الجولة تمت متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعى الإسكان البديل وأبراج النيل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث أشار المهندس صلاح متولى إلى أنه جارٍ تنفيذ برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، يتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

كما اجتمع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مع مسئولى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات والشركات المنفذة للمشروعات، وطالب بسرعة رفع معدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية، وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في المواعيد المقررة لها، وكذا تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.