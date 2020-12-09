شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تسليم وحدات «سكن مصر» بدمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، في تسليم 358 وحدة سكنية (١٥ عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٦، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة ٤، يوم الأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة ٥، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة ٣، يوم الأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة ٢، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة ١، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة ١٥، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة ٧، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة ٨، يوم الأحد 31/1/2021.
وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة ٩، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة ١٠، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة ١١، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21/2/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 24/2/2021، والخميس 25/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك «التعمير والإسكان» فرع «دمياط الجديدة»، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز «بخطاب البنك» الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد تسليم وحدات «سكن مصر» بدمياط الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.