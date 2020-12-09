شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الباطنة بجامعة عين شمس: «لكل مريض بروتوكول علاج لكورونا خاص بحالته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة، بجامعة عين شمس، إن البروتوكول المصري حقق نتائج هائلة، ويتم التعامل مع كل مصاب بحسب حالته الشخصية، وفقا للسن، وطبيعة مناعته، وما إذا كان مريضا بأحد الأمراض المزمنة، ومدى تمكن المرض منه، وظهور الأعراض عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد،المذاع عبر قناة TeN، إن مصر تتابع أبرز التطورات في هذا الملف، وكافة الأطباء صاروا يتعاملون مع هذا الفيروس، بسبب انتشاره، ولدى الأطباء معلومات كافية بشأن الفيروس وتطوراته، وبالتالي يتدخل كثير من الأطباء في تخصصات مختلفة، للتعرف على التشخيص المبكر للفيروس.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى أن علاج كل مريض يكون مختلفا عن الآخر، وهو أمر يقوم به متخصصون وفق قواعد علمية تضعها اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مناعة الأشخاص لا تقل في موسم وتزيد في آخر، بل إن النظام المناعي يتدرب مع تعرضه لمشكلات صحية، سواء في فصل الشتاء أو فصل الصيف.

ونوه إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والالتزام بتعليمات الأطباء، وما نزال في انتظار اللقاحات وما ستسفر عنه الاختبارات التي تخضع عددا من اللقاحات للدراسة.