شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائي بحصر جميع نتائج الانتخابات في محافظة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جرت إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية، ضمن محافظات المرحلة الثانية، على 11 مقعدًا موزعة على 6 دوائر انتخابية وتنافس عليها 22 مرشحًا في جولة الإعادة، وتمت الانتخابات في 926 لجنة فرعية داخل 512 مقرًا انتخابيًا، وبلغ عدد الناخبين في محافظة الغربية 2 مليون و698 ألفًا و758 صوتًا.

وأعقب اعلان نتائج الحصر العددى لتجميع اللجان احتفالات في محافظة المنوفية أبرزها مسيرة كريم طلعت السادات من تلا إلى قرية ميت أبوالكوم لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل طلعت السادات.

وتعلن نتائج الانتخابات رسميًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 14 ديسمبر المقبل بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى نتائج الحصر العددى لأصوات اللجان الانتخابية، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي اللجنة العليا صاحبة الحق وحدها في إعلان النتائج، وكانت نتائج الحصر العددى للأصوات كما يلي :

الدائرة الأولى: مركز شبين الكوم (مقعدين)

الدائرة الثانية: قويسنا وبركة السبع (مقعدين)

الدائرة الثالثة: تلا والشهداء (مقعدين)

الدائرة الرابعة، مركز أشمون (مقعدين)

الدائرة الخامسة، مركز الباحور (مقعد وحيد)

الدائرة السادسة: منوف والسادات وسرس الليان (مقعدين)

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.