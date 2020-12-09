شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائي بحصر نتائج الانتخابات في جميع دوائر محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جرت إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظة الغربية على 14 مقعدًا موزعة على 7 دوائر انتخابية وتنافس عليها 28 مرشحًا في جولة الإعادة، وتمت الانتخابات في 1159 لجنة فرعية داخل 661 مقرًا انتخابيًا، وبلغ عدد الناخبين في محافظة الغربية 3 مليون و451 ألفًا و331 صوتًا.

وشهدت انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الغربية مفاجآت كشفتها نتائج الحصر العددى لأصوات الناخبين في اللجان الانتخابية، بتصدر الزميلين الشابين الصحفيين بجريدة المصري اليوم وهما أحمد بلال ومحمد فايد للأصوات في دائرتى بندر المحلة وكفر الزيات وبسيون .

وكانت نتائج الحصر العددى لأصوات اللجان الانتخابية بدون أصوات المصريين في الخارج، والتى ستعلن ضمن النتيجة النهائية التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 14 ديسمبر المقبل، باعتبارها اللجنة العليا صاحبة الحق الوحيد في إعلان النتائج، كما يلي :

الدائرة الأولى: مركز طنطا وتضم قسم أول وثان (3 مقاعد)

الدائرة الثانية: كفر الزيات وبسيون (مقعدين)

الدائرة الثالثة، مركز قطور (مقعد وحيد)

الدائرة الرابعة، بندر المحلة الكبري (مقعدين)

الدائرة الخامسة، مركز المحلة الكبري (مقعدين)

الدائرة السادسة، مركز سمنود (مقعد وحيد)

الدائرة السابعة، مركز زفتى والسنطة (3 مقاعد)

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.