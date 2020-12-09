شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مقلب القمامة العمومي من العريش إلي الكيلو 17 بسبب تضرر الأهالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مدينة العريش عن نقل مقلب القمامة العمومي من حي الريسة الي الكيلو 17 علي أطراف مدينة العريش، وذلك بعد الشكاوي المتعددة للمواطنين من حرق القمامة.
وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، علي نقل مقلب وتراكمات حي الريسة من القمامة عن طريق معدات شركة النظافة الي منطقة الكيلو 17 بعد اعتماد المدفن الصحي وبدءا لعمل به ليكون ابعد عن الكتله السكنية.
وأشار ماجد، أن شكاوي عديدة تلقتها غرفة العمليات بالمجلس بسبب الدخان المنبعث من مقلب الريسة، حيث تم نقل المقلب استجابة لشكاوي المواطنين وفي إطار خطة تطوير مدينة العريش.
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