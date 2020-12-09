شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 578 مليون و534 ألف حصيلة مخالفات البناء على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن تحصيل مبلغ 578 مليونا 534 ألف جنيه، للتصالح في مخالفات البناء، من خلال 127 ألفا و279 طلب تصالح تقدم بها المواطنين بالمحافظة حتى الآن، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجاري.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الإجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية وبخاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن مركز المراغة تقدم المواطنين بطلبات التصالح، حيث بلغ عددها 28057 طلبا، ومركز المنشاة بعدد 79393 طلبا، فيما جاء مركز جرجا بعدد 116177 طلبات، وذلك حتى 19 نوفمبر الماضى.

وأكد الفقى، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة السادسة مساءً لاستقبال طلبات المواطنين، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.