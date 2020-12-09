شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية فى مقدمة أولويات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً مع الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، لمتابعة الاجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عبد العاطى، أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأن الوزارة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات فى مجال التحول الرقمى من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى.

وأوضح عبد العاطى، أنه جارى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة ، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، كما تم تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميدانى بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من المواقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.

كما أشار عبد العاطى إلى الإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بالوزارة ، مع استعداد المركز لتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري ودعماً للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أنه تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات ، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

