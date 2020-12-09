شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بصيدلة حلوان يحصد جائزة جامعة تسمانيا للمشاركة فى 7 براءات اختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الباحث مصطفى عادل، المدرس المساعد بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة حلوان، على جائزة نائب رئيس جامعة تسمانيا للابتكار، عن عام 2020، حيث تم منح الفريق البحثي المشارك به مصطفى هذه الجائزة لمساهمته البارزة في تحقيق رسالة الجامعة، من خلال تطبيق الابتكار لدفع التغيير وتبسيط الأنشطة والتركيز على ما يفيد المجتمع.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان إن الترشيح اعتمد على نجاح المجموعة البحثية، في إنتاج 7 براءات اختراع، وأكثر من 50 ورقة علمية، ومنتج واحد للتسويق (حتى الآن) والعديد من المنتجات الأخرى في الانتظار.

والجدير بالذكر أن مصطفى عادل يدرس درجة الدكتوراة في جامعة تسمانيا من خلال منحة ممولة من جامعة تسمانيا-هوبارت- أستراليا.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى أن حصول مصطفي عادل على هذه الجائزة يأتي ليؤكد على تميز الباحثين في جامعة حلوان، وقدرتها على تخريج باحثين يتمتعون بمهارات متميزة تساعدهم على المنافسة على المستوى الدولى .

فيما قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن ذلك يأتي استكمالا لتميز قطاع البحوث بالكلية والذي أفرز العديد من الباحثين المتميزين والحاصلين على جوائز وتكريمات دولية ومحلية، ونتيجة لنهج الكلية والجامعة في تشجيع البحوث والاستثمار في شباب الباحثين.