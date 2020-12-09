شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في العريش وبئر العبد لتقدم مطر وكامل في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتي العريش وبئر العبد أفراحًا كبيرة بعد فوز كلا من عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن، بمقعد النواب بالدائرة الأولي بالعريش، وسامي كامل المستقل، بمقعد النواب بالدائرة الثانية ببئر العبد.

ونظمت قبيلة الفواخرية مسيرة بالسيارات في مدينة العريش عقب حصول مرشحها عزيز مطر على أعلي الأصوات وبفارق كبير عن أبن عمومته المستقل ياسر عرابي..كما نظمت قبيلة البياضية في بئر العبدمسيرة أخرى بالسيارات احتفالا بحصول مرشحها سامي كامل على أعلي الأصوات وبفارق كبير عن منافسه سلامه الرقيعي.

يذكر أنه بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم خلال جولة الإعادة 69 ألفا و687 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وعددهم 273 ألفا 178 ناخبًا.

وسجلت لجان بئر العبد أعلى نسبة تصويت بين لجان المحافظة، حيث بلغت نسبة التصويت بها 54.3%، يليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت22.3 %، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 17.8% ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 10.4%، ثم لجان رفح بنسبة 3.7%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 3.5%.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.