شكرا لقرائتكم خبر عن في البحيرة.. الجري ضد الفساد وندوة للمفتي احتفالاً بـ«اليوم العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر بـ«اليوم العالمى لمكافحة الفساد» بتنظيم ماراثون بالدراجات وسباق للجري تحت عنوان «معًا ضد الفساد» ويعقبه ندوة للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية في قصر ثقافة دمنهور في محافظة البحيرة.

ويحضر ماراثون الدراجات والجرى اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، والذى يتم تنظيمه في السابعة صباحًا تحت عنوان «معا ضد الفساد» وسيتم عمل ندوة تحت ذات العنوان في مقر قصر ثقافه دمنهور بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في تمام الساعة العاشرة.

وقامت إدارة الأمراض المتوطنة في مديرية الصحبة بالبحيرة بعمل حملات تطهير لمسار الماراثون وقصر ثقافة دمنهور حرصًا على أمن وسلامة المشاركين في الماراثون والندوة.

الجرى ضد الفساد وندوة للمفتى إحتفالاً بـ«اليوم العالمى».. وتعقيم المسار أولاً

الجرى ضد الفساد وندوة للمفتى إحتفالاً بـ«اليوم العالمى».. وتعقيم المسار أولاً

الجرى ضد الفساد وندوة للمفتى إحتفالاً بـ«اليوم العالمى».. وتعقيم المسار أولاً