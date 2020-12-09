إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد يتعرض لحادث مروري بكورنيش الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرض الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الأتحاد السكندرى ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مرورى أثناء قيادة سيارته صباح اليوم الاربعاء، بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية. وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بأن سيارة الكابتن إبراهيم حسن اصطدمت بسيارة أخرى وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة لاجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته، موضحة أنها «مستقرة». يذكر أن الكابتن إبراهيم حسن وشقيقه الكابتن حسام حسن يقودان الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري بمسابقة الدورى الممتاز . صور-تعرض ابراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد لحادث مرورى بكورنيش الاسكندرية صور-تعرض ابراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد لحادث مرورى بكورنيش الاسكندرية الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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