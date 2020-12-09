شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أهداف وخدمات من منصة "ادرس فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى البث التجريبى لمنصة "ادرس فى مصر" وذلك فى ظل توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وسياسة التحول الرقمى للوزارة ، وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز أهداف تدشين المنصة.

1 - تقديم وتيسير الخدمات للطلاب المصريين والوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية

2 - المنصة مربوطة بكل جهات الدولة لسرعة إنجاز التأشيرة الدراسية للطلاب الوافدين

3 - تجنب الطلاب من المنصة للجامعات بالملفات حيث يتمكن الطالب من متابعة حالته من خلال المنصة .

4 - تقدم المنصة خدمات ما بعد التقدم للالتحاق بالجامعات المصرية مثل تعديل وإعادة الترشيح والتحويل من جامعة لأخرى والتثبيت

5 - تخدم طلاب الدراسات العليا الوافدين حيث تمكن الطلاب من التقديم من خلال المنصة أون لاين بدون حاجة للسفر إلى مصر للتقديم من خلال ابداء الرغبات بين 3 جامعات ويتلقى الرد الكترونيا من الجامعات،

6 - تدشين المنصة يساعد فى القضاء على الوسطاء والمكاتب الخارجية لترشيح الطلاب للجامعات المصرية حيث يكون التعامل مباشرة بين الطالب الوافد والمؤسسات الحكومية فى مصر ويكون التواصل مباشر بين الطالب والجامعة.

7 - تضم المنصة الأنشطة الثقافية والترفيهية التى تقدمها وزارة الثقافة ووزارة السياحة، حيث أن المنصة بها بعد تسويقى لمصر حيث تم ربط الجامعات الإقليمية بكل محافظة ويتمكن الطالب من مشاهدة الجامعة أون لاين والأماكن السياحية داخل المحافظة.

8 - المنصة مربوط بأبليكشين موبايل بحيث يستطيع الطالب التقديم من خلال الموبايل ويحصل على اشعارات بحالة الطلب المتقدم به ومن خلال "الإبليكشين" يستطيع متابعة حالة الطالب، من خلال تدشين اكونت على المنصة.

9 - المنصة ترشد الطالب المصرى والوافد بجميع أنواع التعليم العالى فى مصر من جامعات أهلية وحكومية وخاصة وأفرع جامعات اجنبية وتكنولوجية ومعاهد وغيرها من المراكز البحثية يستطيع الاختيار من بينها.