شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعقد امتحانات الثانوية التراكمية العام المقبل للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، نقدم فى التقرير التقرير التالى آلية عقد امتحانات الثانوية التراكمية من العام المقبل.

ـ الثانوية التراكمية تطبق على أولى ثانوى 2021،2022.

ـ تُعقد امتحانات الثانوية على أساس مجموع درجات الطلاب بسنواتها الثلاث.

ـ يعقد الامتحان نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.

ـ يحتسب مجموع الطالب بالثانوى وفق المجموع الحاصل عليه في 3 ثلاث.

ـ يحسب المجموع عن كل المرات التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية.

ـ يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة.

ـ ختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

ـ يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم.

ـ يصدر قرار من الوزير بتحديد نسب المجموع التراكمي على 3 سنوات.

ـ والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

ـ يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا.

ـ يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة.

ـ يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة.

ـ يعقد الامتحان فى أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة.

ـ تكون متكافئة في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.