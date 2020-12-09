شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطالب بقياس درجة حرارة الأطفال يوميا قبل الخروج للمدارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور إلي القيام بقياس درجة حرارة الأطفال الذين يذهبون للمدرسة يوميا للتأكد من عدم وجود أى أعراض مرضية تتعلق بالأنفلونزا او كورونا .

وقالت وزارة الصحة والسكان موجهه حديثها لاولياء الأمور وخاصة الأمهات : قيسي حرارة طفلك كل يوم قبل ما يروح المدرسة، واتأكدي إنه مش بيشتكي من أي حاجة، علشان لو كلنا كنا مسئولين هنقدر نحمي نفسنا، وولادنا هيقدروا. يتعلموا في بيئة صحية ونظيفة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.