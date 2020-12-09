شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور مرورية وتطوير الميناء وبحيرة البردويل.. تضع العريش على خريطة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة العريش لأكبر وأهم عملية تطوير تحولها لمدينة عالمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ترتبط بخطوط تجارية عبر البحر تصل لميناء العريش مع حركة عمران تعتمد على 3 محاور مرورية رئيسية .

مستقبل مدينة العريش كما هو مخطط له كشف عنه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذى أكد بدء تشغيل ميناء العريش القديم بالتزامن مع أعمال تطوير الميناء الجديد.

وقال محافظ شمال سيناء، إن الميناء تم تشغيله مجددا من أمس وأصبح من اليوم جاهزا لاستقبال وتصدير الشحنات عبر خطوط النقل البحرى

وأضاف المحافظ، أن الميناء استقبل قاطرة ولنش الإرشاد، وأصبح من اليوم جاهزا لأى شحن، وجارى الاتصال بشركات الشحن، ويبدأ أول وصول للشحنات حسب مواعيد الوصول المقررة ويقدر بأسبوع .

ووجه محافظ شمال سيناء التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة تشغيل الميناء، وقال إنه خلال الاجتماع الأخير منذ نحو شهر عندما تم عرض عليه مطلب تشغيل الميناء وأعطى أوامر بالتشغيل بالتوازى مع أعمال تطوير الميناء .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن من تقدم للشحن بميناء العريش شركتى أسمنت وشركات الملح خاصة شركة النصر للملاحات لوجود مخزون كبير من إنتاج الملح خاص بها على أرصفة الميناء ستبدأ فى العمل فيه إضافة لبقية الملاحات، كما تعاقد مستثمر اخر لنقل الرمل الزجاجى.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن ملامح مشروع تطوير الميناء الجديدة مدتها 4 سنوات تتسق وهى مرحلة أولى مدتها سنتين، ثم مرحلة ثانية مدتها سنتين .

وقال إن ميناء العريش أعمال تطويره ستتم بمواجهة 3 كيلو مترات على الشاطئ، ليصبح ميناء كبيرا عملاقا يجذب مراكب الشحن وخلافه، مشيرا إلى أن ميناء العريش يعد أقرب فى المسافة فى العمق بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، لأن تبين أن الأقرب فى نقاط المسافة هى منطقة العريش والشيخ زويد، والرحلة فيها لا تأخذ زمنا طويلا.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن أعمال تطوير الميناء تقوم بها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العريش أحد مكونات مشروع شرق التفريعة.

وكشف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن تفاصيل تطوير مدينة العريش التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأعلن محافظ شمال سيناء أن التطوير سينطلق على الأرض خلال أيام قليلة بإنشاء 3 محاور رئيسية تم الانتهاء من رفعها مساحيا، أن محاور تطوير مدينة العريش هى محاور تطوير طرق داخل المدينة بالتزامن مع تطوير وإنشاء محاور رئيسية أخرى بالمحافظة.

كما أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير بحيرة البردويل وهى التكريك بكراكات هيئة قناة السويس، وتمت فى بوغاز 1 وبوغاز 2، والامتدادات داخل البحيرة أو داخل البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف محافظ شمال سيناء أن القفزة الكبيرة فى تطوير بحيرة البردويل وهى المرحلة الثانية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفا أن المرحلة الثانية ستكون فارقة فى مجال تطوير البحيرة التى تعد من أكبر وأهم مواقع إنتاج الأسماك فى مصر .

وتابع المحافظ، أن هناك قرارا بمنع الصيد من شرق بورسعيد حتى خط الحدود الدولية، وتجرى محاولات إيجاد آلية للصيادين فى العريش بدون أن تشكل ثغرة أمنية فى الميناء بعد تشغيلها.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن محاور الطرق داخل مدينة العريش تشمل محور رفع كفاءة طريق الكورنيش من مدخل مدينة العريش وصولا لمبنى المحافظة، والمحور الثانى من شارع الجيش من أمام مديرية امن شمال سيناء وصولا لمسجد النصر ويستكمل وصولا لشارع الساحة الشعبية وصولا لميدان العتلاوى، وشارع أسيوط، وصولا للمساعيد.

والمحور الثالث الطريق الدائرى وينتظر تشغيل المنطقة الحرفية على مسار هذا الطريق الذى سيستوعب ويخدم حركة النقل الثقيلة وعبور الشاحنات لميناء العريش .