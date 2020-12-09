شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم لجان جولة إعادة انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة عقب انتهاء الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات التى شهدت أمس وأول أمس إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وهى القاهرة والسويس والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية"، بتعقيم جميع اللجان الانتخابية التي تم بها إجراء الانتخابات.

وشددت الوزارة على أنه على مدى اليومين الماضيين تم تذليل كافة العقبات لخروج جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في أفضل صورة، مؤكدة أنها كانت تتلقى الشكاوى الانتخابية على مبادرة صوتك مسموع وذلك على مدار اليوم الانتخابى على رقم واتس أب 01150606783 وأيضا على الرقم الساخن 15330 .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أى عقبات كما شدد على تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً وقوف جميع المحافظات الـ 13على مسافة واحدة من المرشحين، وأننا كلنا مصريون ووطنيون ونعمل مع كافة الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات حرة و ديمقراطية يشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية