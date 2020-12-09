شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائي بحصر نتائج الانتخابات في المنوفية: دائرة قويسنا وبركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر البيان الإحصائى بحصر نتائج انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة المنوفية لنتائج تجميع فرز أصوات اللجان الفرعية في دائرة قويسنا وبركة السبع، وهى بدون أصوات المصريين في الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر باعتبارها صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب ونتائج التجميع كما يلي:

عصمت زايد: 50 ألفًا و687 صوتًا.

محمد موسى: 44 ألفًا و933 صوتًا.

عبدالحكيم التعلب: 35 ألفًا و983 صوتًا.

هشام عبدالواحد: 35 الفًا و875 صوتًا.

ولا يتضمن ذلك الحصر أصوات المصريين في الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وجرت انتخابات الإعادة في محافظة المنوفية في 6 دوائر انتخابية على 11 مقعدًا تنافس عليهم 22 مرشحًا في جولة الإعادة، في 926 لجنة فرعية داخل 512 مقرًا انتخابيًا ويبلغ عدد الناخبين في المحافظة 2 مليون و698 ألفًا و758 ناخبًا وناخبة.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.