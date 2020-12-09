شكرا لقرائتكم خبر عن رصف عدد من المحاور المرورية بسقارة والبدرشين وشمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى بيت الرى بطول 1.5 كم بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة.

وأضاف نائب محافظ الجيزة، أنه جارى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربى بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى مرور ميت رهينة بمسافة 1.5 كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين وذلك لحل المشاكل المرورية بنطاق المدينة .



وفى السياق تنفذ أجهزة محافظة الجيزة أعمال ترميم ورصف بطبقة أسفلت لشوارع 34 و32 خلف المستشفى المركزى بحى شمال الجيزة وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، كما يتم فرد طبقة الأسفلت لطريق دير الكرمة بمدينة أطفيح.



وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم توسعة شارع صلاح وهيبى بالبراجيل ، وإزالة أسوار للجراجات بالشارع تمهيدا لتبليطه من ضمن خطة تطوير العشوائيات، كما تم تجريد شارع الأقصر بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وتمهيد شارع الوحدة وتجهيزه للرصف من ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.