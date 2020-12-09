شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددى لدائرة أجا تقدم «أنيس» و«الجبلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات جولة الإعادة للنواب بالدائرة التاسعة بالدقهلية ومقرها مركز أجا عن الإنتهاء من حصر جميع اللجان الفرعية بالدائرة ونتج عن الحصر العددى للأصوات تقدم إيهاب أنيس عبداللطيف وشريف الجبلى وحصولهما على أعلى الأصوات

حيث أعلن رئيس اللجنة حصول المرشح إيهاب أنيس عبداللطيف عبدالله وشهرته إيهاب أنيس على 57709 صوت وحصول شريف مصطفى الجبلى وشهرته شريف الجبلى على 26692 صوت وحصول محمد وفيق محفوظ صالح وشهرته محمد وفيق على 46006 صوت وحصول إيهاب أحمد محمد الفقى على 45761 صوت.

ويبلغ اجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 344132 ناخب، وإجمالى الذين أدلوا بأصواتهم 100349 ناخب وإجمالى الأصوات الباطلة 2265 صوت وإجمالى الأصوات الصحيحة 98084 صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.