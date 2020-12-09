شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. الضياءان يتقدمان بمقعدي دمياط وخسارة لمستقبل وطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدمياط بدائرتها الأولي برئاسة المستشار عبدالنبي سالم رئيس اللجنة نتيجة فزر الدائرة حيث أسفرت عن فوز ضياء الدين داود المرشح المستقل ب60 ألف و247 صوتا وضياء الدين على بصل المرشح المستقل على 36 ألف و170 صوتا بمقعدي الدائرة بينما حصل رجل الأعمال أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن ب35 ألف و97 صوتا، وياسر أبوهندية ب21 ألف و722 صوتا وبذلك يخسر حزب مستقبل وطن كافة المقاعد بالدائرة، حيث أخفق كل مرشحيه فيما عدا مرشحي القائمة الوطنية.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.