شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الفرز أصوات الدائرة الأولى ببورسعيد وتقدم عمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة العامة للانتخابات البرلمان بجولة الإعادة على مقعد فردي بالدائرة الأولى ببورسعيد من فرز أصوات الناخبين الحاضرين الذين بلغ عددهم نحو 28 ألف ناخب من بين نحو 250 ألف ناخب مقيد له حق التصويت، وعدد الأصوات الباطلة 2687 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 25512 صوتا، وحصل مرشح مستقبل وطن حسن عمار على 13867 صوتا، بينما حصل المرشح المستقل سامي عامر على 11645 صوتا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.