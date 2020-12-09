شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددي للجان دائرة السنبلاوين: تقدم «عبدالعاطي» و«عوض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين، وتضم مركزي «السنبلاوين وتمي الأمديد»، الليلة، بعد الحصر العددي لجميع اللجان الفرعية بالدائرة، تقدم أسامة عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد السعيد عوض، مرشح حزب مستقبل وطن وحصولهما على أعلى الأصوات

حيث حصل أسامة محمد عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 77 ألف و218 صوتا، والمرشح محمد السعيد عوض، مرشح حزب مستقبل وطن، على 51 ألف و490 صوتا.

بينما حصل النائب أحمد همام، مرشح حزب الوفد على 50 ألف و307 صوتا، وأحمد رعب، على 48 ألف و937 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 496224 ناخب وإجمالى الذين أدلوا بأصواتهم 116942 ناخب وعدد الأصوات الباطلة 2966 صوت، وعدد الأصوات الصحيحة 113976 صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.