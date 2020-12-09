شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة كمال الشاذلى.. بيان إحصائي بنتائج الانتخابات في محافظة المنوفية: الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر البيان الإحصائى المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 فى محافظة المنوفية لنتائج تجميع فرز أصوات اللجان الفرعية فى دائرة الباجور ، دائرة النائب الراحل كمال الشاذلى ، وهى بدون أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر باعتبارها صاحبة الحق الوحيد فى إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب ونتائج التجميع كما يلي:

محمود البرعي : 31 ألفًا و222 صوتًا.

عادل الصعيدى : 28 ألفًا و106 صوتًا.

ولا يتضمن ذلك الحصر أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وجرت انتخابات الإعادة فى محافظة المنوفية فى 6 دوائر انتخابية على 11 مقعدًا تنافس عليها 22 مرشحًا فى جولة الإعادة، فى 926 لجنة فرعية داخل 512 مقرًا انتخابيًا ويبلغ عدد الناخبين فى المحافظة 2 مليون و698 ألفًا و758 ناخبًا وناخبة.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية في الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.