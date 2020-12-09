شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد هنيدي الأعلى».. «تويتر» يعلن التغريدات الترفيهية الأكثر تداولا في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» نشرته السنوية حول أبرز القصص الترفيهية تداولا في 2020 تحت عنوان (#حدث_في_2020 على تويتر في مصر).

وتضمنت النشرة حصادا بأهم التغريدات الطريفة التي تم إعادة تغريدها بكثرة، كان أبرزها تغريدة للفنان الكوميدي محمد هنيدي ([email protected]) يمزح فيها عن الطقس الحار.

اتمنى من الناس اللي بتحب الحر يكونوا سعيدين دلوقتي .. احنا بنتبخر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020



وشارك حساب باسم تاز محمد ([email protected]) مقطع فيديو لنفسه وهو يغني هاكونا ماتاتا من ديزني.





كما شارك حساب باسم أمل أسامة وهبي ([email protected]) مقطع فيديو مضحك لمناقشة بين أطفال.

انا مضحكتش كده من فتره😂😂😂😂

اخوياا رافع راسي 😂😂😂😂

الاطفال طلع عندهم حوارات اكتر مننا

وانا غلبانه لسه زي منااا 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/lYuJvZuPVW — aml osama wahbi (@WahbiAml) April 12, 2020

وتضمنت النشرة أكثر تغريدات المشاهير حصداً للإعجابا، وأشارت إلى أنه قد رتبطت العديد من تغريدات المشاهير هذا العام بجائحة كوفيد_19، وبينما اتجه بعض المشاهير إلى حث الناس على البقاء بأمان، ركز آخرون على الحفاظ على الإيجابية ورسم الابتسامة على وجوه متابعيهم. وتضمنت تغريدات المشاهير الأكثر حصداً للإعجاب، تغريدة لدممثل المصري يوسف الشريف ([email protected]) ينشر فيها صورة لنفسه في أحد المكاتب.

مماغشارك الفنان المصري أحمد حلمي ([email protected]) صورة لنفسه وهو يمزح حول الصيف.





وانا قاعد مستني المصيف 😄 pic.twitter.com/CQJFay0vR0 — Ahmed Helmy (@ahelmy) May 29, 2020

كما جاء أبرز تغريدات المشاهير حصدا للإعجاب تغريدة أرسل فيها لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا ([email protected]) رسالة شكر لمتابعيه لدعواتهم ودعمهم بعد تشخيصه بفيروس كورونا.

أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 31, 2020

كما جاءت تغريدة اعلن فيها المحترف التونسي لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي ( [email protected] ) سلبية مسحة فيروس كورونا.





الحمد لله نتيجة المسحه سلبية 🙏🙏 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 19, 2020

كما جاءت تغريدة أخرى للممثل الكوميدي محمد هنيدي ([email protected]) يحث فيها متابعيه على البقاء في المنزل.

Stay Home يا چماعة pic.twitter.com/kMOGNWhqF2 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 28, 2020

وأشارت النشرة إلى أن حسابات المشاهير الأسرع نمواً في مصر على تويتر، حسابات الفنانين

محمد هنيدي (@OfficialHenedy)

أحمد حلمي (@ahelmy)

ياسمين صبري (@yasminesabri)

يوسف الشريف (@ElSherif)

أمير كرارة (@AmirKarara)

وجاءت أبرز حسابات المطربين تداولا :

عمرو دياب (@amrdiab)

محمد رمضان (@Mohamed_Ramadan)

محمد حماقي (@Hamaki)

وتضمنت النشرة بعض أبرز تغريدات الاقتباس في مصر

حيث غرد بعض الناشطين على المنصة بأسئلة مرحة لمتابعيهم حول موضوعات تتعلق بأسلوب الحياة وتلقوا ردوداً وتفاعل من متابعيهم، كان ابرزهم تغريدة لحساب باسم حسام شحاتة ([email protected]) نشر فيها صورة يسأل فيها «ما الشيء الذي تريد التوقف عنه؟»

وكان أبرز بعض الردود المختارة، رد حساب باسم حنين روس ( [email protected] ) أنه يريد الإقلاع عن التدخين.





الشيشه والسجائر — haneen Ross (@haneenross18) February 3, 2020

وغرّد على السعيد ([email protected]) أنه يريد التوقف عن النسيان.

نفسي ابطل النسيان بس المشكله اني بنسي ابطله 😂😂😂 — Ali.Elsaied (@AliElsa20941392) December 26, 2019

وأشارت ياسمين ([email protected]) أنها تريد السيطرة على العصبية.

العصبيه — yasmin (@yassoooooo12345) January 2, 2020

كما غرد حساب باسم مريم مهيني ([email protected]) بسؤال عن أبرز ما تقوله «الأم العربية»، حيث شارك الأشخاص الذين انضموا إلى المحادثة بتعليقات مضحكة حول ما تقوله من أمهاتهم

وكان أبرز الردود المختارة، تغريدة لحساب باسم حسين الغول ([email protected]) بجملة تقولها الكثير من الأمهات لأطفالهن عندما لا يجدون شيئًا: «وإذا قمت ولقيتها؟»

و اذا قمت و لقيتا ؟ — الغول 🇱🇧 (@HusseinElGhoull) May 17, 2020

كله من التيلفون — فطومتهم 💛 (@Fatoma_fs2) May 16, 2020

وقال محمد ([email protected]) «أخيرا شفناك».

اخيراً شفناك ☹️ — محمد (@f16_4ever) May 18, 2020

وغرّد حساب باسم محمد أبوعوف ([email protected]) بسؤال حول أدنى الدرجات التي حصل عليها المتابعين في المدرسة.



اقل درجه جبتها في حياتك. كانت كام وماده ايه؟ 😂 — محمد ابو عوف (@ABOOUF22) April 14, 2020

وكان أبرز الردود المختارة، تغريدة لحساب باسم (@ mamh12345) أنه حصل على درجة 1.5 من 15، على الرغم من أن ذاكر جيداً.

1 ونص من ١٥ ومذاكر كويس — meedo (@mamh12345) April 14, 2020

وردت بيان ([email protected]) بسؤال «هل يحتسب الصفر كدرجة؟»

الصفر يعتبر درجة؟ — بيان| 扎瑞 (@Bayan19980) April 15, 2020

وأشار راز ميدو ( [email protected] ) أنه حصل على 0 في 14 مادة.

في 14ماده صفر — الدكتور (@RazkMido) April 14, 2020

وقالت نشرة تويتر ان الوسوم الأسرع نمواً في مصر خلال 2020، تركزت حول جائحة كوفيد_19 باعتبارها الحدث السائد في عام 2020 كما يتضح من أبرز الوسوم في مصر هذا العام والتي تنوعت بين تذكير المجتمع على البقاء بأمان وتحمل المسؤولية خلال الجائحة، وكان أبرز تلك الوسوم

#StayHome

#كلنا_مسؤول

#الكورونا

#الحظر_الكلي

#اقعد_في_بيتك

وللاحتفال بنهاية العام، أطلق تويتر الرمز التعبيري السنوي والذي سيظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

#ThisHappened

#ThisHappened2020

حدث_في_2020