شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصر العددي للجان دائرة المنزلة: تقدم «الأمير» و«الحديدى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات جولة الإعادة للنواب بالدائرة السابعة بالدقهلية ومقرها مركز المنزلة عن الإنتهاء من حصر جميع اللجان الفرعية بالدائرة ونتج عن الحصر العددى للأصوات تقدم أحمد الحديدى مشمش ومجدى محمد الأمير وحصولهم على أعلى الأصوات.

حيث أعلن رئيس اللجنة حصول المرشح احمد أحمد الحديدى مشمش وشهرته أحمد الحديدى على 56956 صوت وحصول مجدى محمد على الأمير وشهرته مجدى الأمير على 33509 صوت وحصول إيهاب صلاح احمد العميرى وشهرته إيهاب العمدة 32444 صوت وحصول أحمد محمد محمد سمرة على 31179 صوت.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 320935 ناخب، وإجمالى الذين أدلوا بأصواتهم 79464 ناخب وإجمالى الأصوات الباطلة 24220 صوت وإجمالى الأصوات الصحيحة 77044 صوت