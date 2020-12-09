شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: مبادرة "السكة أمان" لمكافحة التحرش لتمكين المرأة من التنقل بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن إطلاق مبادرة السكة الحديد أمان لمكافحة التحرش تهدف إلى تمكين المرأة من التنقل بحرية وأمان داخل وسائل المواصلات، وتشجيعها على استخدام المواصلات العامة.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي":" مبادرة السكة أمان تتم بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبى والمجلس القومى للمرأة ويعتبر أول تعاون بين وزارة النقل والمجلس القومي للمرأة ".

وتابع: "تم تشكيل لجنة ووضع سياسة عامة لتشجيع المرأة للتقدم بشكوى حال تعرضها للتحرش في وسائل النقل خاصة السكك الحديدية، ويتم تلقي الشكاوى من المرأة بطريقة سرية ".

وأشار:"داخل كل قطار يوجد رئيس قطار أو كمساري وعلى المرأة التوجه إلى رئيس القطار وإبلاغه بتعرضها للتحرش وسيقوم رئيس القطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتحرش ويجب ألا تشعر بالخوف والتردد من الإبلاغ ".

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أطلقت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمجلس القومى للمرأة فعاليات حملة "السكة أمان"ـ وذلك بمقر وزارة النقل.

وحضر انطلاق الحملة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتضمنت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وتسلم الهيئة الجائزة البرونزية من البنك الاوروبى لسكك حديد مصر لانشائها لجنة لمنع التحرش.