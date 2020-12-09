شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بكفر الشيخ..خسارة أحمد طنطاوى وفوز شمس الدين وحجازى ومنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، حصول السيد شمس الدين على 73795 صوتا، ومحي الدين القطان على 43094، وباسم حجازى على 63103 أصوات، فيما حصل أحمد طنطاوى على 53529 صوتا، ومراد القطان على 55278 صوتا، وياسر منير على 62855 صوتا.

وكشف البيان الاحصائى إجمالى عدد الناخبين المقيدين بجميع اللجان الفرعية للجنة العامة 605 ألف 745، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 120 ألف 764، وعدد الأصوات الباطلة 3 آلاف 640، وعدد الأصوات الصحيحة 117 ألف 218.

وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء، وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية، وما حصل عليه كل مرشح، ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي لدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية، تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج، ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وإعلان هذا الحصر، ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.