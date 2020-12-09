الجنايات تُحاكم عاملًا أصاب ضابط وأمين شرطة بـ"كمين مرور" في شبرا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل اقتحم كمين مرور شبرا وأصاب ضابط وأمين شرطة بسيارته. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ن. م"، 30 سنة، عامل باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هما النقيب محمد عبد الحكيم وأمين الشرطة عماد صبري من وحدة مرور شبرا وذلك لحملهما بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما ألا وهو ضبطه متلبسا بالجريمة وذلك بأن قام بصدمهما بسيارة قيادته حال قيامهما بملاحقته فأحدث بهما الإصابات ولم يبلغ بذلك مقصده. وقال النقيب شرطة محمد عبد الحكيم بأنه وحال تواجده رفقة حملة مرورية أبصر المتهم يقوم بالفرار عقب استيقافه فقام بالعدو خلفه رفقة أمين شرطة فأحدث المتهم إصابته بالسيارة قيادته للهرب منهما.

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