شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائي بنتائج الانتخابات في دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر البيان الإحصائى المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 فى محافظة الغربية لنتائج تجميع فرز أصوات اللجان الفرعية فى دائرة مركز المحلة، وهى بدون أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر باعتبارها صاحبة الحق الوحيد فى إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب ونتائج التجميع كما يلي:

ابراهيم الديب : 80 ألفًا و209 صوتًا.

حامد جهجه: 50 ألفًا و399 صوتًا.

ايهاب سنبل: 41 ألفًا و661 صوتًا.

عبد الباسط عبد القوى: 44 ألفًا و445 صوتًا.

ولا يتضمن ذلك الحصر أصوات المصريين فى الخارج والتى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وجرت انتخابات الإعادة فى محافظة الغربية على 14 مقعدًا فى 7 دوائر انتخابية تنافس عليها 28 مرشحًا فى جولة الإعادة، فى 1159 لجنة فرعية تضم 661 مقرًا انتخابيًا ويبلغ عدد الناخبين فى المحافظة 3 مليون و451 ألفًا و331 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.